محمد عساف يُغني للمغرب في موازين وفي بعلبك يُغني للعندليب.. ويستعد لاستقبال جمهور جرش (صور)

ما بين الحنين إلى الماضي والاشتياق للفن الجميل والأصيل، أحيا الفنان محمد عساف حفلا فنيا استثنائيا في مهرجان بعلبك الدولية 2019، أعاد من خلاله للعندليب الأسمر أن يقف على مسرح معبد باخوس في القلعة التاريخية بصوت عساف ليقدم 12 أغنية من الأغنيات التي قدمها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في الأفلام السينمائية، ليقترن العرض السينمائي بصوت عندليب فلسطين محمد عساف، كاشفا التراث الفني الهام للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ، وأعاد توزيع الأغنيات المايسترو المصري هشام جبر فيما قام بعمل توليفة الفيديوهات المرافقة للأغنيات التي قدمها عساف المخرج امير رمسيس ليكون هذا الحدث الفني الهام من ابرز الأحداث التي قدمت في مهرجان بعلبك الدولية 2019 لكونها من التجارب الفنية الهامة والتي تسلط الضوء على التراث الفني الهام للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بعدما أجمعت اللجان على ان عساف هو الأقدر على أداء هذه الأغنيات لكونه الأقرب في الشبه وحالة الفرح المفعم بحب تقديم ما يرتقي بالذائقة الفنية لعشاق الفن الجميل والأصيل.

وابهر عندليب فلسطين الفنان محمد عساف الحضور بصوته من خلال أغنية " جبار " وهي من الأغنيات المحببة لقلبه بإحساس ، ومهارة الدخول في روح الأغنية ، لتشكل جميعها حالة من الإعجاب من الجمهور المتعطش للعودة للزمن والفن الجميل ، ليكون العندلبين حاضران معا في الأغنيات التي قدمت على مسرح معبد باخوس في القلعة التاريخية بعلبك : الهوى هوايا ، وجانا الهوى ، وتوبة ويا قلبي يا خالي، وشغلوني ، وبلاش عتاب، وأهواك، ووحياة قلبي وأفراحه، ونعم يا حبيبي وحبك نار .

وسبق أن أحيا الفنان محمد عساف حفلا كبيرا في مهرجان موازين قدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات وسط حضورا تجاوز 30 الف من رواد مهرجان موازين الدولي كما قدم أغنية خاصة للجمهور المغربي نالت جميعها إعجاب وتفاعل الحضور مع الفنان محمد عساف .

ليستعد الفنان محمد عساف للحفل الفني الكبير في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين والتي ستكون من اهم الحفلات التي ستقام على المسرح الجنوبي لكونه من اعرق المسارح الفنية في العالم العربي في ظل النشاط الفني للفنان محمد عساف، ليبقى السؤال ماذا سيقدم عساف في هذه الليلة الجرشية من ليالي مهرجان جرش مساء يوم الخميس الموافق غدًا.