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الصين: الدوريات الجوية المشتركة مع روسيا لم تدخل المجال الجوي الإقليمي لأي دولة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:43 ص
الصين: الدوريات الجوية المشتركة مع روسيا لم تدخل المجال الجوي الإقليمي لأي دولة
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ترجمة - دينا الشريف
 
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قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاربعاء، إن الصين وروسيا قامتا بدوريات جوية مشتركة في 23 يوليو، لكنها لم تدخل المجال الجوي الاقليمي لاي دولة أخرى.

وحددت كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق قاذفتين صينيتين من طراز H-6 وقاذفتين روسيتين من طراز TU-95 كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق جزيرة تطالب بها سيول وطوكيو.

وسارعت قوات الجيش الياباني بطائرة مقاتلة لاعتراض الدوريات بينما قالت كوريا الجنوبية إنها أطلقت طلقات تحذيرية على طائرة روسية.

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المزيد عن: وزارة الدفاع الصينية الدوريات الجوية الصينية - الروسية المشتركة
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