الصين: الدوريات الجوية المشتركة مع روسيا لم تدخل المجال الجوي الإقليمي لأي دولة
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:43 ص
ترجمة - دينا الشريف
Advertisements
Advertisements
قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاربعاء، إن الصين وروسيا قامتا بدوريات جوية مشتركة في 23 يوليو، لكنها لم تدخل المجال الجوي الاقليمي لاي دولة أخرى.
وحددت كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق قاذفتين صينيتين من طراز H-6 وقاذفتين روسيتين من طراز TU-95 كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق جزيرة تطالب بها سيول وطوكيو.
وسارعت قوات الجيش الياباني بطائرة مقاتلة لاعتراض الدوريات بينما قالت كوريا الجنوبية إنها أطلقت طلقات تحذيرية على طائرة روسية.
وحددت كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق قاذفتين صينيتين من طراز H-6 وقاذفتين روسيتين من طراز TU-95 كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق جزيرة تطالب بها سيول وطوكيو.
وسارعت قوات الجيش الياباني بطائرة مقاتلة لاعتراض الدوريات بينما قالت كوريا الجنوبية إنها أطلقت طلقات تحذيرية على طائرة روسية.
Advertisements
- مقاتلات بلجيكية وبريطانية ترافق قاذفات روسية فوق بحر الشمال
- سلاح الجو الأمريكي يعترض قاذفتين روسيتين
- كوريا الجنوبية تستدعى مسؤولين بالسفارة الروسية
- كوريا الجنوبية تعترض طائرتين روسيتين في أجواءها
- أمريكا ترصد طائرات استطلاع روسية بالقرب من ألاسكا
- مقاتلات كندية وأمريكية تعترض قاذفتي "تو-160" روسيتين في القطب الشمالي
- بريطانيا تعترض طائرتين روسيتين في مجالها الجوي
- تأهب في بريطانيا بسبب قاذفتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي
- مقاتلات يابانية تعترض قاذفتين روسيتين قبالة ساحل أوكيناوا