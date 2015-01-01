إيران تهدد البرازيل بسبب الوقود

هددت إيران بوقف وارداتها من البرازيل ما لم تقم الأخيرة بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود، في إشارة إلى أن العقوبات الأمريكية بدأت تؤثر على أنشطة إيران التجارية في العالم.

وأفادت وكالة "مهر" بأن السفير الإيراني في البرازيل علي سقائيان أوضح في تصريح له أن ايران ستوقف عمليات استيرادها من البرازيل إذا ما استمرت الأخيرة في رفض تزويد السفينتين المتوقفتين عند شواطئها بالوقود.

وأضاف المسؤول أن إيران قادرة على الاستعاضة بدول أخرى للحصول على اللحم والذرة والسكر والصويا، الذي تستورده من البرازيل سنويا بما يعادل نحو 2 مليار دولار.

وشدد سقائيان على أن حل هذا التوتر بيد البرازيل، وإلا فإن طهران ستتخذ تدابيرها الخاصة فيما يخص العلاقات بين البلدين، ودعا البرازيل لإقامة علاقات مستقلة مع إيران دون تدخل دولة ثالثة.

وأشار المسؤول إلى أن إيران تدرس إرسال الوقود إلى السفينتين لحل هذه المواجهة، رغم أن هذا الخيار سيستغرق وقتا أطول وسيكون مكلفا.

من جهتها قالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إنها ستتبع التوجيهات القانونية بشأن هذه القضية.

ولدى البرازيل وإيران تاريخ طويل من العلاقات الجيدة، إلا أن التزام الرئيس البرازيلي جايير بولسونار بالقيود الأمريكية وضع هذه العلاقات موضع شك.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن بولسونار يعد مؤيدا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث حذر المصدرين في البرازيل من مخاطر التجارة مع إيران، مؤكدا أن البرازيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة بشأن سياستها تجاه إيران.

يذكر أن سفينتين ايرانيتين تحملان الحبوب، عالقتان منذ أسابيع في الموانئ البرازيلية، ولم تتمكنا من العودة إلى إيران بسبب نقص الوقود، الذي ترفض شركة النفط الحكومية "بتروبراس" تزويدهما بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.