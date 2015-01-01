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بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:36 ص
بيت الفنون يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة وجمصة
السيرك القومي
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الفجر الفني
 
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، برنامج السيرك القومى خلال الموسم الصيفى بموقعى العجوزة وجمصة .

 

حيث يقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك، بموقع العجوزة برنامج يتضمن أكثر من ١٣ فقرة من أروع وأخطر فنون السيرك تحت إشراف الفنان محمد النوبى، يوميا فى الساعة التاسعة والنصف مساءَ ولمدة ساعتين، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور لمدرب الحيوانات المفترسة الفنان "مدحت كوتة"وابنته الفنانة "أنوسة كوتة" .

 

وفى موقع السيرك بجمصة، يحرص زوار المدينة من المصطفين فى تمام العاشرة مساءََ ولمدة ساعتين، على مشاهدة فنون السيرك وبرنامجه المتميز الذى يتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات الخطرة والممتعة، تحت إشراف الفنان راشد الراشد، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنانة "لوبا الحلو" .

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