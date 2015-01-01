"الأرصاد" توجه نصائح عاجلة للمواطنين تجنبا لانفجارات الصيف (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية، ودرجة الحرارة لن تزيد عن 37-38 درجة على القاهرة والوجه البحري حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، موضحًا أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31-32، والوجه البحري والقاهرة 36-37، وجنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة 39-40، وشمال الصعيد 38-39، وجنوب الصعيد 41-42 درجة.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، والذي يؤدي لوجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، مناشدًا قائدي السيارات القيادة بحذر.





ونوه، إلى أن نسب الرطوبة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية تصل لـ 85-90%، بينما على القاهرة والوجه البحري 75-80%.





ووجه نصائح للمصطفين بعدم النزول للبحر في الفترة من الثانية عشر ظهرًا حتى الرابعة عصرًا؛ لكون الشمس في هذه الفترة تكون ضارة جدًا على الجلد، والاكتفاء بالتواجد تحت الشمسية، مناشدًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة، ومن يضطر لذلك يضع غطاء للرأس كاب أو شمسية، مطالبًا قائدي السيارات بعدم ملئ إطار السيارات بالضغط المقرر له، مع عدم ترك السيارة في فترة الظهيرة في الشمس، وعدم ترك علب البارفانات والكانزات داخلها؛ حتى لا تتسبب في حدوث انفجارات.



