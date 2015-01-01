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تداولات النشاط العقاري بعمان تتراجع لـ 27.5%خلال شهر يونيو 2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:30 ص
تداولات النشاط العقاري بعمان تتراجع لـ 27.5%خلال شهر يونيو 2019
تدولات النشاط العقاري بعمان
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نيفين سمير
 
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بلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 158.1 مليون ريال، خلال شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة بنحو 218.1 مليون ريال خلال مايو ، بتراجع 27.51 بالمائة.

وأشارت بيانات لوزارة الإسكان، إلى أن القيمة المتداولة لعقود البيع خلال يونيو  بلغت 68.1 مليون ريال، بتراجع 8.9 بالمائة مقارنة بشهر مايو الماضي، من خلال 4.15 ألف عقد. 

وبلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 88.5 مليون ريال، خلال الشهر بانخفاض 50.7 بالمائة مقارنة بشهر مايو الماضي، من خلال 1.27 ألف عقد.

وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال يونيو الماضي 57 سند، واحتل الكويتيون المرتبة الأولى بعدد 35 متملكاً، تلاهم الإماراتيون بعدد 15 متملكاً، والقطريون بعدد 4 متملكين، وللسعودية متملكين اثنين، ومتملك واحد بحريني خلال الشهر.
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