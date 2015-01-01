بسبب "700 جنيه".. سائق توكتوك يهشم رأس صاحب شركة بالهرم
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:30 ص
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام، من (عامل بشركة للبلاستيك مقيم بدائرة القسم) باكتشافه مقتل (مالك الشركة محل عمله - سن 69 - مقيم بمنطقة فيصل بدائرة القسم) بالشقة محل سكنه والتي يستغلها كمخزن للأدوات المنزلية، والعثور على جثته بها تهشم بالجمجمة.
وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك - سن 30 - سبق اتهامه في قضية "إضرام النيران بأحد مراكز الشرطة" - مقيم بجراج كائن بمنطقة بولاق الدكرور، وأصل بلدته مغاغة بالمنيا).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجني عليه "محل الواقعة" وطرده من العمل، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليه عقد العزم على قتله بقصد سرقته، وفي سبيل ذلك استغل خروجه لأداء صلاة الفجر واختبأ بمنور العقار ولدى عودة المجني عليه باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية "تحصل عليها من منور العقار" فأودى بحياته واستولى على (مبلغ 700 جنيه - هاتف محمول -ساعة يد)، وبيعه الهاتف بمبلغ 450 جنيه).
وأضاف بإنفاقه المبلغ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى حارس عقار مقيم بالعقار محل حراسته بالهرم، وكذا الساعة الخاصة بالمجني عليه "مدفونة أسفل سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "القطعة الخشبية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجني عليه "محل الواقعة" وطرده من العمل، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليه عقد العزم على قتله بقصد سرقته، وفي سبيل ذلك استغل خروجه لأداء صلاة الفجر واختبأ بمنور العقار ولدى عودة المجني عليه باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية "تحصل عليها من منور العقار" فأودى بحياته واستولى على (مبلغ 700 جنيه - هاتف محمول -ساعة يد)، وبيعه الهاتف بمبلغ 450 جنيه).
وأضاف بإنفاقه المبلغ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى حارس عقار مقيم بالعقار محل حراسته بالهرم، وكذا الساعة الخاصة بالمجني عليه "مدفونة أسفل سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "القطعة الخشبية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
المزيد عن: صاحب شركة سائق توكتوك حوادث الفجر الهرم اخبار الحوادث
- ضبط عامل جراج سرق 33 ألف جنيه من شقة مدير شركة في جاردن سيتي
- "أمن الإسكندرية" يكشف لغز مقتل مواطن وزوجته داخل شقتهما بـ"سيدي جابر"
- "خنقه بحبل حتى الموت".. ضبط سباك لقتله سائق توك توك لسرقة مركبته بدار السلام
- سائق يهشم رأس طالب لسرقة هاتفه المحمول بالمنيا
- بأسلوب "المغافلة".. ضبط سائق لسرقته سيارة من داخل ورشة ميكانيكي في الخليفة
- 3 أشقاء يقتلون طفلة خنقا لسرقتها بالإسكندرية
- لسرقة قرطها الذهبي.. كشف غموض مقتل الطفلة "سندس" بالإسكندرية
- "جثة على شريط القطار".. شقيقان يذبحان سائق توكتوك ويمزقان جسده بالإسكندرية
- بسبب 2000 جنيه.. جزار يهشم رأس مسن بـ"قطعة خشبية" بكفر الشيخ