العثور على سفينة غامضة في قاع بحر البلطيق (فيديو)

هذا الاكتشاف الفريد المحفوظ والذي يعود تاريخه إلى عصر النهضة ، وقت كريستوفر كولومبوس وليوناردو دافنشي ، قد وصفه علماء الآثار بأنه "مغير للألعاب".





تم العثور على سفينة سليمة تقريبًا في حالة مذهلة من الحفظ في أرض موحلة في بحر البلطيق، حيث استلقت هادئة دون إزعاج منذ مئات السنين.





واستنادًا إلى حالتها، قام علماء الآثار في أعماق البحار بتأريخ السفينة إلى فترة العصر الحديث (أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر)، والتي تُعرف أيضًا باسم عصر الاستكشاف أو عصر النهضة.





وقال عالم الآثار البحري رودريجو باتشيكو رويز، من شركة المسح البحري MMT، في بيان: "لقد بدت وكأنها غرقت بالأمس، والصواري في مكانها وهيكل السفينة سليم".





وأضاف البيان: "لا يزال على السطح الرئيسي اكتشاف نادر للغاية، وهو قارب العطاء، يستخدم لنقل الطاقم من وإلى السفينة، ويميل ضد الصاري الرئيسي. إنه مشهد مذهل حقًا".





من المثير للدهشة، أن هيكل السفينة، والصاري، وأجزاء من صواري النوافذ الفوقية المزخرفة وبعض حبال الأشرعة والصواري ظلت سليمة أيضًا، والتي نسبها الباحثون إلى مياه بحر البلطيق الهادئة والمالحة وغير المضيافة عمومًا.





الأصل الدقيق للسفينة غير معروف بعد. نظرًا لأنه ينبع من وقت كانت فيه تسمية السفن لا تزال غير شائعة، فقد تم تسميتها في الوقت الحالي باسم Okänt Skepp، "سفينة غير معروفة" باللغة السويدية.





يبلغ طولها نحو 16-18 مترًا (حتى 60 قدمًا)، أصغر قليلًا بقليل من سفينة كريستوفر كولومبوس، سانتا ماريا البالغ طولها 19 مترًا، - لا سانتا ماريا ‏ كانت أكبر السفن الثلاث المستخدمة من قبل كريستوفر كولومبوس في رحلته الأولى عام 1492. كان سيدها ومالكها خوان دي لا كوسا.





تم اكتشاف حطام السفينة لأول مرة في قاع بحر البلطيق من قبل الإدارة البحرية السويدية في عام 2009 ، عندما ظهرت أولى التلميحات إلى وجود شيء ما في قاع البحر على مسح سونار.

ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن الأهمية الكاملة للحطام حتى بعد عقد من الزمن - تمامًا بالصدفة.





تم استخدام MMT لمسح قاع البحر قبل مد أنبوب للغاز الطبيعي. الآن، بفضل العمل الذي قامت به MMT مع علماء الآثار في جامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة، وإنتاج أعماق البحار ومعهد أبحاث الآثار البحرية بجامعة سودرتورن (MARIS)، تم إنشاء نموذج تفصيلي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة للسفينة بلون أخضر أثيري.





لدراسة السفينة بمزيد من التفصيل ، نشر العلماء مركبات تعمل عن بعد (ROVs) من سطح مستكشف Stril Explorer.





تتمتع Okänt Skepp بأهمية تاريخية كبيرة ، حيث إنها أقدم وأكثر سليمة من السفن الغارقة الأخرى في بحر البلطيق (مثل المريخ الذي غرق في معركة أولاند الأولى في 1564، أو فاسا، التي غرقت في رحلتها الأولى في 1628 وهو الآن معروض في ستوكهولم).





وصف باتشيكو رويز السفينة بأنها "أقدم حطام سفينة في بحر البلطيق" و"مغير للألعاب"، مشددًا على أنه لم يسبق أن بحثت سفينة بها صواري ومراس في المنطقة. السفن القديمة، على حد علمه، هي في معظمها الأخشاب أو المعدن.



