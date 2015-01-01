الولايات المتحدة تقدم مشورتها بشأن حوادث المجال الجوي في المستقبل
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:24 ص
ترجمة منار طارق
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دعت الولايات المتحدة إلى إجراء مشاورات وثيقة بين واشنطن وسول للتعامل مع الحوادث المستقبلية مثل التدخل الروسي المزعوم في المجال الجوي الكوري الجنوبي.
قالت سول إن المقاتلات الكورية الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية لطرد طائرة استطلاع روسية دخلت مجالها الجوي مرتين يوم الثلاثاء خلال دورية مشتركة مع قاذفات صينية. وقالت روسيا والصين انه لم تدخل أيا من طائراتهما أراضي كوريا الجنوبية.
ناقش مدير الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية تشونغ إوي يونج المسألة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جون بولتون اليوم الأربعاء.
وأوضح المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية في بيان أن تشونغ تحدث مع بولتون حول رد كوريا الجنوبية "الحازم" على انتهاك المجال الجوي الروسي، واقترح بولتون أن يقوم الحلفاء بالتنسيق عن كثب بشأن حوادث مستقبلية مماثلة.
قالت سول إن المقاتلات الكورية الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية لطرد طائرة استطلاع روسية دخلت مجالها الجوي مرتين يوم الثلاثاء خلال دورية مشتركة مع قاذفات صينية. وقالت روسيا والصين انه لم تدخل أيا من طائراتهما أراضي كوريا الجنوبية.
ناقش مدير الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية تشونغ إوي يونج المسألة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر جون بولتون اليوم الأربعاء.
وأوضح المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية في بيان أن تشونغ تحدث مع بولتون حول رد كوريا الجنوبية "الحازم" على انتهاك المجال الجوي الروسي، واقترح بولتون أن يقوم الحلفاء بالتنسيق عن كثب بشأن حوادث مستقبلية مماثلة.
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