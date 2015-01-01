شاهد.. اللقطات الأولى لـ جينفر لورانس من تصوير فيلمها الجديد (صور)

نشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات الأولى من أول أيام تصوير فيلم النجمة جينفر لورانس الجديد، بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيور أورلانز.

وقالت الصحيفة أن الفيلم لم يستقر على اسمه حتى الآن، وسيكون الفيلم من إخراج المخرجة Lila Neugebauer، ومن تأليف Elizabeth Sanders.

وظهرت جينفر في اللقطات المنشورة بدون مكياج ومرتدية لملابس بسيطة وصفتها الصحيفة ضمن طور دخولها في الشخصية التي تجسدها بالفيلم.