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شاهد.. اللقطات الأولى لـ جينفر لورانس من تصوير فيلمها الجديد (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:05 ص
شاهد.. اللقطات الأولى لـ جينفر لورانس من تصوير فيلمها الجديد (صور)
جينفر لورانس
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات الأولى من أول أيام تصوير فيلم النجمة جينفر لورانس الجديد، بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيور أورلانز.

 

وقالت الصحيفة أن الفيلم لم يستقر على اسمه حتى الآن، وسيكون الفيلم من إخراج المخرجة Lila Neugebauer، ومن تأليف  Elizabeth Sanders.

 

وظهرت جينفر في اللقطات المنشورة بدون مكياج ومرتدية لملابس بسيطة وصفتها الصحيفة ضمن طور دخولها في الشخصية التي تجسدها بالفيلم.


شاهد.. اللقطات الأولى لـ جينفر لورانس من تصوير فيلمها الجديد (صور)
شاهد.. اللقطات الأولى لـ جينفر لورانس من تصوير فيلمها الجديد (صور)
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