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ترامب يبحث الرد على شراء تركيا منظومة "إس 400"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:10 ص
ترامب يبحث الرد على شراء تركيا منظومة إس 400
ترامب
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وكالات
 
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ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع أكثر من 40 عضواً بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

 

ونقلت الوكالة عن السيناتور جون كورنين، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمع بهم ترامب: "الرئيس محبط لعدم وجود خيارات، بعد أن بدأت تركيا تتسلم أجزاء من المنظومة الروسية"، ولم يعلق البيت الأبيض رسمياً على الاجتماع.

 

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا: "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".

 

ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه "مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، والمعروف اختصاراً باسم قانون "كاتسا".

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