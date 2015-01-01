تبخر أحلام حسام حسن والبدري وشحاتة في تدريب المنتخب
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:07 ص
الفجر الرياضي
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استقر اتحاد الكرة على تعيين مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد وداع أمم إفريقيا 2019.
وقوبلت ترشيحات
الثلاثي حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن بالرفض في الجبلاية لذلك يدرس ثروت سويلم
المدير التنفذي للاتحاد تكوين لجنة فنية من خبراء الكرة لدراسة السير الذاتية للمدربين
الأجانب المرشحين لتولي المنصب.
ويقعمنتخب مصر
في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون مع منتخبات توجو وكينيا وجزر
القمر.
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