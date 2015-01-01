عاجل.. أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه رسميا (صورة)
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:16 ص
أحمد عصام
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.
وكتب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا إن التعاقد قد تم بين الطرفين، ويتبقى فقط استلام بطاقة اللاعب الدولية من فريقه السابق، من أجل خوض المباريات مع الفريق.
ورفض الفريق الإنجليزي إعلان قيمة صفقة محمود حسن تريزيجيه في الوقت الحالي.
يذكر أن فريق أستون فيلا قد نجح في الصعود إلى البريميير ليج في الموسم المقبل.
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