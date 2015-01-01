النقل: تكثيف تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو





أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، اهتمامها الكبير لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي.









وأوضحت النقل عددا من انجازاتها ومراحل تنفيذ أعمال محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والتي شملت:





1. فتح محطات هارون ونادي الشمس وألف مسكن أمام الركاب في مرحلة تشغيل تجريبي بدءا من السبت الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٩.





2. تكثيف تنفيذ أعمال باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (هليوبليس - النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور) بالإضافة إلى الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا.

3. الانتهاء من تنفيذ محطة هليوبليس أكتوبر 2019.





4. انهاء محطتي النزهة وهشام بركات ديسمبر 2019.





5. إنهاء محطات (قباء- عمر بن الخطاب - الهايكستب- عدلي منصور) بالإضافة إلى الورشة الرئيسية، للخط الثالث أبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي.



