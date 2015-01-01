ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تحذر السائقين على الطرق السريعة والصحراوية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:11 ص
الأرصاد تحذر السائقين على الطرق السريعة والصحراوية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بالحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة حفاظًا على أرواح الجميع.

Advertisements
المزيد عن: مصر درجات الحرارة حالة الجو تحذير للسائقين الارصاد الجوية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا