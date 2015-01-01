"الأرصاد" تحذر السائقين على الطرق السريعة والصحراوية
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:11 ص
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بالحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة حفاظًا على أرواح الجميع.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بالحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور بكل دقة حفاظًا على أرواح الجميع.
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