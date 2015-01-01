بوريس جونسون يشكل مجلس الوزراء الجديد لبريطانيا

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من المقرر أن يشكل بوريس جونسون "حكومة جديدة لبريطانيا " في الوقت الذي يستعد فيه لان يصبح رئيسًا للوزراء بعد فوزه في انتخابات لقيادة المحافظين الحاكمين.



أمام الزعيم القادم ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أشهر للوفاء بوعده باخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.



هزم جونسون بسهولة منافسه المحافظ جيريمي هانت، حيث فاز بثلثي أصوات حوالي 160 ألف عضو في الحزب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وسيصبح رئيسًا للوزراء بمجرد أن تطلب منه الملكة إليزابيث الثانية رسميًا تشكيل حكومة.



وسيحل محل تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد أن رفض البرلمان مرارًا وتكرارًا اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها مع الكتلة المؤلفة من 28 دولة.

