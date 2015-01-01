ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوريس جونسون يشكل مجلس الوزراء الجديد لبريطانيا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:10 ص
بوريس جونسون يشكل مجلس الوزراء الجديد لبريطانيا
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
من المقرر أن يشكل بوريس جونسون "حكومة جديدة لبريطانيا " في الوقت الذي يستعد فيه لان يصبح رئيسًا للوزراء بعد فوزه في انتخابات لقيادة المحافظين الحاكمين.

أمام الزعيم القادم ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أشهر للوفاء بوعده باخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

هزم جونسون بسهولة منافسه المحافظ جيريمي هانت، حيث فاز بثلثي أصوات حوالي 160 ألف عضو في الحزب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وسيصبح رئيسًا للوزراء بمجرد أن تطلب منه الملكة إليزابيث الثانية رسميًا تشكيل حكومة.

وسيحل محل تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد أن رفض البرلمان مرارًا وتكرارًا اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها مع الكتلة المؤلفة من 28 دولة.
Advertisements
المزيد عن: مجلس الوزراء الجديد بوريس جونسون بريطانيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا