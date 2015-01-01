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خلال حملات أمنية.. ضبط 8 هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:10 ص
خلال حملات أمنية.. ضبط 8 هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 8 هاربين من أحكام جزئية، 33 اشتباه، 25 سحب متنوع، 25 كلبش، سيارة بدون لوحات، 2 دراجه بخارية، وبلغ الإجمالي 84 مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 66 كرسى، 2 ثلاجة، 3 فرش خردوات، 3 كنبه، 28 قلب شيشة، 2 غرزة شاى، 7 إستاند، 3 تروللى، وبلغ الإجمالي 114 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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المزيد عن: دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة حملة امنية المنطقة الأثرية بالهرم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة
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