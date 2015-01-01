يورجن كلوب يحدد صفقات ليفربول ويكشف عن أزمة الميركاتو

رفض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي فكرة عدم عقد صفقات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "ما زلنا نبحث أمر التحركات في الميركاتو الصيفي الذي لن يكون الأكبر للريدز فستكون كل التحريات عادية".









وأضاف يورجن كلوب: "إذا لم نفعل شيئا بحلول نهاية الميركاتو فسيكون ذلك لأسباب مختلفة لأن يتعلق بطريقة إحضار لاعبين جدد فإذا استطعنا أن نجلب لاعبا آخر يجعل مستوانا أفضل فسوف نرى، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا الفريق موجود بالفعل".









وتابع كلوب: "استراتيجية التعاقدات يجب أن تكون طويلة الأجل لأن المدى القصير يغطي المشكلة لكنه لا يقوم بحلها، فإذا أصيب شخص ما وقمت بشراء شخص ما لسد ذلك الفراغ وبعد 3 أسابيع عاد اللاعب المصاب فيكون لديك ضعف الجودة في نفس المركز".









وواصل كلوب: "كمدرب أنت بحاجة إلى جميع اللاعبين وهذا ما نحاول فعله فلدينا دائما خطط طويلة الأجل، وهذا أمر جيد حقا في كرة القدم".









وضم ليفربول المدافع الشاب سيب فان دين بيرج صاحب الـ17 عامًا من نادي زفوله الهولندي مقابل 1.9 مليون يورو.



