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بدء توافد الوزراء على مقر اجتماع الحكومة الأول بالعلمين الجديدة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:04 ص
بدء توافد الوزراء على مقر اجتماع الحكومة الأول بالعلمين الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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بدأ منذ قليل، توافد أعضاء الحكومة، على مقر مجلس الوزراء بمقر العلمين الجديدة لحضور اجتماع الحكومة  الأسبوعي الأول بالمقر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء؛ لمتابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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المزيد عن: مجلس الوزراء العلمين الجديدة السلع الغذائية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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