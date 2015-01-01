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عاصفة رعدية تقتل 20 شخصا في شرق الهند

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:04 ص
عاصفة رعدية تقتل 20 شخصا في شرق الهند
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ترجمة منار طارق
 
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أوضح مسؤول حكومي إن البرق تسبب في مقتل 20 شخصًا على الأقل بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي ضربت شرق الهند.

يقول أمود كومار شاران المسؤول عن إدارة الكوارث إن الوفيات حدثت يوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد القتلى في ولاية بيهار بسبب البرق والفيضانات منذ بدء موسم الرياح الموسمية في يونيو إلى أكثر من 100 شخص.

في يوم الأحد الماضي، قُتل 33 شخصًا بسبب البرق في ولاية أوتار براديش الشمالية. كانوا معظمهم من المزارعين العاملين في الحقول.

تضررت الملايين من الناس بالفيضانات، ودمرت منازلهم ومحاصيلهم بسبب المياه المتصاعدة في ولايتي بيهار وأسام الأكثر تضررًا.
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