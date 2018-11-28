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أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-7-2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:02 ص
أسعار العملات مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-7-2019
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-7-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك مقارنة بأسعارها المتباينة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى
 16.55 جنيه للشراء
16.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
18.55 للشراء
 18.79 جنيه 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 20.66 جنيه للشراء
20.91 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى اليوم
 4.40 جنيه للشراء 
4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 54.38 جنيه للشراء
 54.74 جنيه للبيع.



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