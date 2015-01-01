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المجلس العسكري السوداني يوافق على فتح الاتفاق السياسي مرة أخرى للتفاوض

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:00 ص
المجلس العسكري السوداني يوافق على فتح الاتفاق السياسي مرة أخرى للتفاوض
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن قبوله بفتح الاتفاق السياسي الموقع بينه وقوى الحرية والتغيير مرة أخرى للتفاوض إذا كان ذلك يوقف الحرب ويزيل معاناة المواطنين في مناطق الحروب، وأكد التنازل في مسألة الحصانات أيضاً.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول ياسر العطا، إن هناك إمكانية لتضمين ملحق للاتفاق السياسي. 

وشدد أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتاخير تكوين الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى وفق طلب الحركات المسلحة يمكن إعفاء عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين محاصصاتهم الوزارية.

وكشف العطا، عن اتصالات بين المجلس وقائد الحركة الشعبية شمال بولاية جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان بدارفور عبدالواحد نور المتواجد بفرنسا.

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