بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)

كرمت جريدة "الأهرام" برئاسة الكاتب الصحفي علاء ثابت، أمس، أسرة فيلم "الممر"، بحضور أبطاله وصناعه، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز والفنان أحمد زاهر ومنتج العمل هشام عبدالخالق.

وعلق الفنان أحمد عز قائلًا بإن الفيلم حقق الهدف المطلوب منه، معربًا عن سعادته بهذه التجربة.

يذكر أن فيلم "الممر" من بطولة أحمد عز وأحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.