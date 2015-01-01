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بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:54 ص
بحضور أحمد عز.. الأهرام تُكرّم أسرة فيلم الممر (صور)
أسرة فيلم "الممر"
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الفجر الفني
 
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 كرمت جريدة "الأهرام" برئاسة الكاتب الصحفي علاء ثابت، أمس، أسرة فيلم "الممر"، بحضور أبطاله وصناعه، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز والفنان أحمد زاهر ومنتج العمل هشام عبدالخالق.

 

وعلق الفنان أحمد عز قائلًا بإن الفيلم حقق الهدف المطلوب منه، معربًا عن سعادته بهذه التجربة.

 

يذكر أن فيلم "الممر" من بطولة أحمد عز وأحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.


بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)
بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)
بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)
بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)
بحضور أحمد عز.. "الأهرام" تُكرّم أسرة فيلم "الممر" (صور)
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