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لبنان.. مذكرة توقيف ضد نجل القذافي بقضية كان طفلا حينها

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:55 ص
لبنان.. مذكرة توقيف ضد نجل القذافي بقضية كان طفلا حينها
سيف الإسلام القذافي
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وكالات
 
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أصدر المحقق العدلي اللبناني في قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين في الملف، أبرزهم سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الاصبيعي، "بعد الادعاء عليهم أصولاً وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

 

ونقلت الوكالة عن حمادة أن "وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مراراً إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقاً كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية".

 

ويتابع القاضي بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

 

وكان الصدر قد اختفى بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978، وتتهم السلطات اللبنانية نظام القذافي بتغييبه، فيما كانت طرابلس تؤكد أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.

 

يذكر أن سيف الإسلام كان يبلغ من العمر 6 سنوات حين اختفى الصدر عام 1978.

 

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