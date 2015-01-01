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طالبان تقتل 4 من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم على نقطة تفتيش

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:00 ص
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ترجمة منار طارق
 
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أوضح مسؤول أفغاني انه هاجمت طالبان نقطة تفتيش في مقاطعة فرح الغربية، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

يقول محب الله محب، المتحدث باسم قائد شرطة المقاطعة، انه قتل اثنين من المسلحين في تبادل لإطلاق النار في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

ادعت طالبان مسئوليتها عن الهجوم. واصل المتمردون شن هجمات يومية تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن، حتى أثناء إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا.
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