أمن سوهاج يعيد "توك توك" لمالكه بعد سرقته تحت تهديد السلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على عامل لقيامة بالاستيلاء على توك توك بعد أن هدد مالكه بسلاح نارى كان بحوزته وفر هاربا.





بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لمركز شرطة طما من "محمد ج ا س- د" 23 عاما سائق توك توك ويقيم بناحية دائرة المركز بأنه أثناء تواجده بدراجته النارية "توك توك" ببندر طما، طلب منه أحد الأشخاص توصيله لقرية الأربعين دائرة المركز وبناحية كوبري طما العلوي دائرة المركز قام بتهديده بسلاح ناري والاستيلاء علي التوك توك قيادته وفر هاربًا.





ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية، فقد وجه اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث بأشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وفرع الأمن العام وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، أسفرت التحريات إلي أن مرتكب الواقعة المدعو "محمد ف ج س" 24 عاما عامل ويقيم دائرة مركز صدفا أسيوط عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد روسي محلي الصنع و"3" طلقات من ذات العيار.





وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالتصرف في التوك توك بالبيع لـ"حسام ع ا" 26 عاما عامل والذي قام ببيعه لـ"سالم ي س ش" 16 عاما عامل ويقيمان دائرة المركز، تم ضبطهما والتوك توك وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



