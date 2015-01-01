حسام غالي يهاجم هيكتور كوبر: لا يصلح للجونة

هاجم حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر مبديًا عدم ندمه على الغياب عن كأس العالم 2018.

وأكد حسام غالي في تصريحات تليفزيونية أن كوبر طالبه بالاعتذار له في وسائل الإعلام من أجل المشاركة في مونديال روسيا لكنه رفض مشيرًا إلى أنَّه مدرب متواضع فنيًا وطريقته عقيمة ولو عرض على الجونة سيرفضه.

وطالب حسام غالي بالتعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر بشرط قوة شخصيته في المباريات كما حدث مع حسن شحاتة عندما تولى تدريب الفراعنة.



