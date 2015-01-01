السعودية: إيران تنتهك القانون الدولي ويجب ردعها

قالت السعودية الثلاثاء إن اعتراض إيران لسفن تجارية بما فيها احتجاز سفينة بريطانية في مياه الخليج يعد انتهاكاً للقانون الدولي وحثت المجتمع الدولي على ردع مثل هذه التصرفات.

وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى "ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت إيران قد احتجزت في الـ19 من يوليو ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في المياه العُمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.

ووصفت بريطانيا الأمر بأنه "قرصنة دولة" ودعت إلى تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في أكثر ممرات نقل النفط أهمية بالعالم.