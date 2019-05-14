الأهلي السعودي يعلن عودة معتز هوساوي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عودة قائده معتز هوساوي من جديد للمشاركة في التدريبات، وذلك بعد فترة من الغياب، عقب تعرضه لوعكة صحية في نهاية الموسم الماضي، غاب اللاعب بسببها عن خوض التدريبات والمباريات مع الفريق في الفترة الأخيرة.









وكشف الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن كون الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب والمدافع "معتز هوساوى" في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس تؤكد سلامته الكاملة وتعافيه بشكل نهائي من الوعكة الصحية التي تعرض لها ليصبح "هوساوي" جاهزًا لقيادة أهلي جدة من جديد خلال مباريات الفريق في الموسم المقبل.









يذكر أن النادي الأهلي يجري الآن معسكرًا استعداديًا في النمسا، وذلك قبل انطلاق الدورى السعودى للمحترفين يوم 22 أغسطس المقبل، ويخوض النادي عدة مباريات ودية خلال المعسكر من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.