جاريث بيل يطعن نيمار
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:30 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
نجح جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في إهدار صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على النادي الملكي.
وكشفت تقارير
صحفية عن صفقة تبادلية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي حول
انتقال البرازيلي نيمار مقابل 90 مليون يورو وعليهم جاريث بيل.
واصطدم مخطط
ريال مدريد بجاريث بيل الذي قام بمتابعة حساب
فريق جيانجسو سونينج الصيني الذي عرض عليه راتبًا إسبوعيًا هو الأعلى في تاريخ كرة
القدم، ليكون بمثابة إشارة غير مباشرة عن رغبته بالانتقال الى الصين.
Advertisements
المزيد عن: نيمار ريال مدريد جاريث بيل اخبار ريال مدريد
- ريال مدريد يضحي بـ"جاريث بيل" في صفقة تبادلية مع اليونايتد
- أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019
- ريال مدريد يستعد لحسم صفقته السادسة
- صفقة تبادلية تاريخية بين مانشستر يونايتد وباريس جيرمان تحسم مصير نيمار
- أخبار ريال مدريد اليوم..الريال يوجه ضربة قاتلة لبرشلونة ويقترب من حسم صفقة القرن وزيدان يطرد بيل ورد ناري من الأخير
- نهاية نجم ريال مدريد
- وكيل جاريث بيل يهدد انتقال نيمار إلى ريال مدريد
- أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرض العمر لضم نيمار وصلاح يضع شرطا وحيدا للانتقال للملكي والكشف عن سر طرد المنبوذ
- ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرضًا فلكيًا لضم بوجبا وزيدان يطالب بيريز بحسم هذه الصفقة وأخر تطورات رحيل بيل