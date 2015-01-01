جاريث بيل يطعن نيمار

نجح جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في إهدار صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على النادي الملكي.

وكشفت تقارير صحفية عن صفقة تبادلية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي حول انتقال البرازيلي نيمار مقابل 90 مليون يورو وعليهم جاريث بيل.

واصطدم مخطط ريال مدريد بجاريث بيل الذي قام بمتابعة حساب فريق جيانجسو سونينج الصيني الذي عرض عليه راتبًا إسبوعيًا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم، ليكون بمثابة إشارة غير مباشرة عن رغبته بالانتقال الى الصين.