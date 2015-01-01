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روسيا تريد التحقيق في مزاعم انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:31 ص
روسيا تريد التحقيق في مزاعم انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي
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ترجمة منار طارق
 
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صرح نائب كبير في البرلمان الروسي اليوم الاربعاء نقلا عن القائم بأعمال السفير الروسى، بأن روسيا تريد إجراء تحقيق في إعلان كوريا الجنوبية بانتهاك إحدى طائراتها العسكرية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وقالت سول إن المقاتلات الكورية الجنوبية أطلقت 360 طلقة تحذيرية لطرد طائرة الاستطلاع الروسية التي دخلت مجالها الجوي قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية مرتين يوم الثلاثاء خلال دورية مشتركة مع قاذفات صواريخ صينية.

ونقل يون سانج هيون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان كوريا الجنوبية، عن القائم بأعمال السفير الروسى مكسيم فولكوف قوله إن روسيا تشعر "بالأسف" بشأن الحادث.

ونقل يون عن فولكوف قوله إن روسيا تعتقد أن التحقيق ضروري وطلب معلومات كورية جنوبية ذات صلة.

ولم تستطع السفارة الروسية في سول تأكيد تعليقات فولكوف المذكورة على الفور.

وتقول روسيا إن اثنين من قاذفاتها كانوا في رحلة روتينية فوق مياه محايدة وانها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. ونفت وزارة الدفاع الروسية أيضًا أن تكون الطائرات الكورية الجنوبية قد أطلقت طلقات تحذيرية رغم أنها قالت إنها طارت بالقرب من الطائرات الروسية في "مناورات غير مهنية".

وقالت كوريا الجنوبية إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية أجنبية مجالها الجوي منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953. استدعت وزارتا الخارجية والدفاع فولكوف ونائب الملحق العسكري الروسي في كوريا الجنوبية، نيكولاي مارشينكو، لتسجيل شكاواهما. كما استدعوا السفير الصيني والملحق الدفاعي للاحتجاج على التحليق الجوي في بكين.
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