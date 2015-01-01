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الأهلي يبحث عن نقاط حسم الدوري أمام المقاولون.. الزمالك طمعان في الإسماعيلي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:06 ص
الأهلي يبحث عن نقاط حسم الدوري أمام المقاولون.. الزمالك طمعان في الإسماعيلي
الأهلي والمقاولون
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الساعة الثامنة مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري وهو ما يتزامن مع مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين.

 

وتحسم مباراة الأهلي مع المقاولون العرب ومباراة الزمالك مع الإسماعيلي شكل الصراع على لقب الدوري المصري أو تهديه للقلعة الحمراء.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة من 32 مباراة لكل فريق.

 

ويبحث الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي عن تحقيق الفوز على المقاولون العرب لحسم لقب الدوري المصري بينما يطمع الزمالك في الفوز على الإسماعيلي على أمل تعثر القلعة الحمراء لتبقى مباراة القمة بينهما يوم الأحد المقبل حاسمة للقب ووقتها ستحتاج القلعة البيضاء للفوز بينما الفريق الأحمر للتعادل إذا تعثر أو خسر من ذئاب الجبل في مباراة اليوم.

 

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز ليُتوج بطلا للدوري للمرة الـ41 في تاريخه دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي أو الانتظار لمباراة القمة في ختام الدوري.

 

وقام مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بضم 26 لاعبًا لقائمة الفريق لأنه يعلم تمامًا صعوبة مواجهة المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس


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