بداية من اليوم.. بدء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:25 ص
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تفتح أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم بعد موافقة وزارة الداخلية على قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع بحد أدنى 65%.
وكان قد أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس، عن طريق التقدم مباشرة للأكاديمية أو عبر موقعها على الإنترنت.
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