افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بلوس أنجلوس (صور)

اجتمع نجوم فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.





ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الرسمية من السجادة الحمراء لحفل العرض الخاص، الذي أقيم بحضور النجم براد بت والنجمة مارجو روبي والنجم ليوناردو دي كابريو.