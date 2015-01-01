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افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بلوس أنجلوس (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:26 ص
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم Once Upon A Time In Hollywood بلوس أنجلوس (صور)
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أحمد جمال أحمد
 
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اجتمع نجوم فيلم "Once Upon A Time In Hollywood" للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

 
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الرسمية من السجادة الحمراء لحفل العرض الخاص، الذي أقيم بحضور النجم براد بت والنجمة مارجو روبي والنجم ليوناردو دي كابريو.
 

ويأتي ذلك بعد أن سبق وصرح المخرج كوينتن ترانتينو أن هذا الفيلم التاسع له قد يكون الأخير بمجال الإخراج السينمائي بهوليوود.
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بلوس أنجلوس (صور)
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بلوس أنجلوس (صور)
افتتاح ضخم للعرض الخاص لفيلم "Once Upon A Time In Hollywood" بلوس أنجلوس (صور)
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