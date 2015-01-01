مأساة في موقع تصوير فيلم "Fast And Furious"





شهد موقع تصوير الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast And Furious للنجم فين ديزل، مأساة بدخول دوبلير ديزل في غيبوبة بعد قيامه بنطة خطرة أدت لسقوطه من ارتفاع 30 قدم.









وقالت صحيفة ديلي ميل وفقا لمصادرها بشركة ونور بروز للإنتاج، أن الدوبلير Joe Watts كان سقوطه على رأسه مأساويا وترك جميع أبطال الفيلم منهمرين في دموعهم ومعه فين ديزل.









وحتى الآن مازال Joe Watts في غيبوبة من جراء السقوط، مع توقعات بتعرضه لشلشل من كسر محتمل في فقرات الرأس ناتجة عن السقوط من هذا الارتفاع.