"آه يا حنان" لمصطفى حجاج تشعل يوتيوب
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:12 ص
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طرح أمس المطرب مصطفى حجاج أول أغنية من ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "آه يا حنان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تمهيدًا لطرح الألبوم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وحققت الأغنية فور عرضها عدد مشاهدات ضخم تجاوز الـ 146,820 مشاهدة.
يذكر أن المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، طرح بوستر ألبوم النجم مصطفي حجاج، والذي يحمل إسم "هتزهزه".
وتسعي “NJ MUSIC” لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار ١٠ أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع، على أن يكون الثلاثاء المقبل، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل إسم "آه يا حنان".
وأكد محروس أن الألبوم استغرق التحضير له ثلاث سنوات، ويتضمن عدد من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحي وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم و بلال سرور و مصطفي حسن و أسامة عبد الهادي وياسر نور.
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