فرنسا تطالب إيران بوقف التصعيد تجنبًا للعواقب
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:08 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا كبيرا يزور باريس بأن على طهران العودة للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.
والتقى عباس عراقجي
نائب وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس.
ويسعى ماكرون جاهدا
لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "(هذا
الاجتماع) يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعا
للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر".
وكان عراقجي كبير
المفاوضين الإيرانيين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه
على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
Advertisements
المزيد عن: وقف التصعيد فرنسا العواقب إيران
- ما الذى سيفعله ماكرون تجاه الملف النووى الإيرانى ؟
- الخارجية الفرنسية تؤكد إلتزامها بالاتفاق النووي مع إيران
- إيران تطالب أوروبا بالإيفاء بتعهداتها الاقتصادية
- ماذا يعني عدم التزام إيران بالاتفاق النووي؟.. وردود الأفعال الدولية
- إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 بالمئة
- الأمم المتحدة: المفتشون سيعدون تقريرا عن إعلان إيران زيادة مستوى التخصيب
- ماكرون يستنكر "انتهاك" إيران لالتزاماتها النووية
- بريطانيا تدعو إيران للعدول عن أنشطتها النووية
- فرنسا تطالب إيران بمبادارت ضرورية لوقف التصعيد