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عاصم الدسوقي: المصريون أدركوا خلال عام حكم الإخوان أنهم يتصادمون مع موروثهم الثقافي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:58 ص
عاصم الدسوقي: المصريون أدركوا خلال عام حكم الإخوان أنهم يتصادمون مع موروثهم الثقافي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، إن الشعب المصري أدرك خلال عام من حكم الإخوان أنهم يتصادمون مع الموروث الثقافي الذي يجمع بين المصريين، على اختلاف معتقداتهم وأصولهم وأديانهم.

وأضاف "الدسوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المصري إنسان بسيط لا يفكر في الثورة على حاكم إلا إذا شعر بالجوع، ومطالبه بسيطة.

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، أن المصريين عندما اكتشفوا أن الإخوان يريدون التفرقة بينهم رفضوهم.
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