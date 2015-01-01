ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام الموسيقار حلمي بكر طليقته بالاعتداء عليه بواسطة بلطجية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:31 ص
تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام الموسيقار حلمي بكر طليقته بالاعتداء عليه بواسطة بلطجية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرضه لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى،جراء اعتداء عدد من البلطجية عليه بتحريض من طليقته.

وأشار في تصريحات صحفية إلى تعرضه كذلك لإصابات بالغة فى الرقبة واليد، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.


وجدد تأكيده أن طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة "ريهام"، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة.

كان الموسيقار حلمي بكر، اتهم طليقته سماح عبد الرحمن القرشي، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية.

وأكد تعرض للاعتداء بواسطة هؤلاء البلطجية، مضيفًا: "سحلوني وضربوني وأهانوني قدام الجيران".

واتهم طليقته بخطف ابنته الصغيرة "ريهام حلمي"، البالغة من العمر سنتين وبضعة شهور.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا