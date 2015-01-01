تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام الموسيقار حلمي بكر طليقته بالاعتداء عليه بواسطة بلطجية
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:31 ص
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أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرضه لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى،جراء اعتداء عدد من البلطجية عليه بتحريض من طليقته.
وأشار في تصريحات صحفية إلى تعرضه كذلك لإصابات بالغة فى الرقبة واليد، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.
وجدد تأكيده أن طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة "ريهام"، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة.
كان الموسيقار حلمي بكر، اتهم طليقته سماح عبد الرحمن القرشي، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية.
وأكد تعرض للاعتداء بواسطة هؤلاء البلطجية، مضيفًا: "سحلوني وضربوني وأهانوني قدام الجيران".
واتهم طليقته بخطف ابنته الصغيرة "ريهام حلمي"، البالغة من العمر سنتين وبضعة شهور.
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