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إنتر ميلان يطلب نجم برشلونة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:43 ص
إنتر ميلان يطلب نجم برشلونة
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مني العوضي
 
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أبدى أنطونيو ​كونتي​ مدرب نادي إنتر ميلان، رغبته في الحصول على خدمات لاعب وسط ​برشلونة​ ويأتي ذلك في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.


ويسعى كونتي لضم الدولي التشيلي فيدال لتدعيم خط وسط الفريق في ظل اقتراب البلجيكي رادجا ناينجولان بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة المقبلة.


وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ​فيدال​ قد يوافق على اللعب مجدداً تحت قيادة مدربه السابق والحالي أنطونيو كونتي.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن النادي الكتالوني قد يوافق على رحيل فيدال حال وصول عرض مناسب تصل قيمته بقيمة 20 مليون يورو.

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