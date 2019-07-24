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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 24/7/2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:08 ص
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 24/7/2019
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سيكون عشاق ومحبي كرة القدم المصرية على موعد مع مباراة قمة جديدة ستجمع بين الزمالك والإسماعيلي وتأتي تلك المباراة في الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.


ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات.


ويحتل نادي الزمالك حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة بينما الإسماعيلي بالمركز السابع وفي رصيده 43 نقطة.


ويسعى لاعبو القلعة البيضاء لمصالحة جماهيرهم بعد التعادل بطعم الخسارة من الجونة بهدفين لمثلهما، في المباراة المثيرة التي خطف منها الأبيض نقطة بصعوبة بالغة.


وستكون مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري مذاعة عبر قناتي نايل سبورت Nile Sport HD وأون سبورت ON Sport HD.


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الإسماعيلي والزمالك عبر موقع الفجر الرياضي يوتيوب مجانا.

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