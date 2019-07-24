موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء 24/7/2019 في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي منافسه فريق المقاولون العرب يوم الأربعاء 24 يوليو، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.









ويحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث، والذي يسعى لتحقيق الانتصار أمام الإسماعيلي في نفس توقيت مباراة الأهلي والمقاولون العرب.









واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي على التشكيلة الأساسية، والتي سيدخل بها الفريق لمواجهة فريق المقاولون العرب، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - رمضان صبحي - حسين الشحات - صالح جمعة.

خط الهجوم : وليد ازارو.









وستذاع مباراة فريق الأهلي، ضد نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية، حيث ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



