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مصطفى يونس: نصحت محمد إبراهيم بالابتعاد عن المشاكل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:43 ص
مصطفى يونس: نصحت محمد إبراهيم بالابتعاد عن المشاكل
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أحمد شاكر
 
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نصح مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، محمد ابراهيم لاعب الزمالك، بالابتعاد عن المشاكل واثارة الازمات.


وقال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "محمد مثل نجلي واعتز به كثيرًا لكن عليه عدم إقحام نفسه في الأزمات ودائمًا ما أقول له في هذه الحالات اعتبر نفسك مدرب وإنهي الأزمة بدلًا من المشاركة فيها.

واتم كلماته : نصحته اكثر من مرة بالابتعاد عن المشاكل والازمات.

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