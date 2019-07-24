"ثقافة أسوان" تنظم فعاليات وندوات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (صور)

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان اثحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث أقامة مكتبه السلام ورشه فنيه "تصميم العاب ورقيه للاطفال" مثل الطائرات والأسلحة أدارتها فاطمة علوانى أخصائى فنون تشكيلية.



كما أقيم ببيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان ورشة فنية "عمل مجسمات" من الكرتون ادارتها رسمية محمد مدرسة بمدرسة السد الاعدادية، وأقام قصر ثقافة الطفل بخور عواضة ورشة فنية "عمل بوسترات" أدارها رمضان صابر.







ونظم قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "23يوليو علامة مضيئة فى تاريخ مصر " حاضرها الأستاذ خالد حسن موجه صحافة وإعلام، حيث أشار إلى أن ثورة يوليو تعتبرعلامة مضيئة في تاريخ مصر ودليل قوى على بطولة شعب مصر والتفافه حول قيادته دفاعا عن بلاده وحفاظا على إستقلاله لتظل مصر قوية بمسيرة أبنائها ورؤيتهم للمستقبل ودفاعا عن حقوقها، اعقبها عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى حيث تغنت لمجموعة من الاغانى الوطنية "سلامات يا حبايب،صورة، وطنى اهواك، على بلد المحبوب، كوكتيل أغانى جماعى".



