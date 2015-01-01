عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي

كشف تقارير صحافية إسبانية، مدي حجم الإصابة التي تعرض لها نجم ريال مدريد الإسباني في مبارة فريقه أمام آرسنال الإنجليزي في بطولة كأس الأبطال الدولية.









وقالت إذاعة "أوندا سيرو" أن ماركو أسينسيو تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسري بعد عدم قدرته على إكمال مباراة فريقه أمام آرسنال.









وشارك أسينسيو في الدقيقة 46 بدلاً من كريم بنزيما وسجل هدفاً للنادي الملكي عند الدقيقة 59.









وتعرض أسينسيو للإصابة وخرج عند الدقيقة 65 ليحل مكانه فينسيوس جونيور، والنتيجة في هذا التوقيت كانت تشير إلى تعادل الفريقين.



