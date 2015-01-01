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أول تعليق من زيدان على إصابة أسينسيو وتألق جاريث بيل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:55 ص
أول تعليق من زيدان على إصابة أسينسيو وتألق جاريث بيل
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تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد الفوز على أرسنال بركلات الجزاء 3-2 في الكأس الدولية للأبطال.


وبدأ زيدان المؤتمر الصحفي بالحديث عن أسينسيو قائلا:  هناك قلق من اصابة اسينسيو ، تبدو سيئة لأنه اصيب على مستوى الركبة وذهب الى المشفى ، نأمل بأن يكون بخير.


واضاف:  بيل هنا مع ريال مدريد ، لا أعلم ماذا سيحدث لاحقاً ، أراد المشاركة والقرار كان لي وتم إشراكه في الشوط الثاني ، لم يتغير شيء وسنرى ماذا سيحدث.


وتابع: أنا سعيد لمارسيلو ، هو بحالة جيدة ويقدم اداءً جيداً، نحن سعداء مع بنزيما، هازارد والجميع، نحن بمرحلة تحضيرات ونعلم إننا سنتحسن.


وواصل: إنتقال سيبايوس الى ارسنال؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الان ، النادي لم يُعلن عن شيء. سنرى ماذا سيحدث.
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