أول تعليق من زيدان على إصابة أسينسيو وتألق جاريث بيل

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد الفوز على أرسنال بركلات الجزاء 3-2 في الكأس الدولية للأبطال.









وبدأ زيدان المؤتمر الصحفي بالحديث عن أسينسيو قائلا: هناك قلق من اصابة اسينسيو ، تبدو سيئة لأنه اصيب على مستوى الركبة وذهب الى المشفى ، نأمل بأن يكون بخير.









واضاف: بيل هنا مع ريال مدريد ، لا أعلم ماذا سيحدث لاحقاً ، أراد المشاركة والقرار كان لي وتم إشراكه في الشوط الثاني ، لم يتغير شيء وسنرى ماذا سيحدث.









وتابع: أنا سعيد لمارسيلو ، هو بحالة جيدة ويقدم اداءً جيداً، نحن سعداء مع بنزيما، هازارد والجميع، نحن بمرحلة تحضيرات ونعلم إننا سنتحسن.







