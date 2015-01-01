ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبروه يخطف مهاجم الحمام وفاركو السابق

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:44 ص
نبروه يخطف مهاجم الحمام وفاركو السابق
Advertisements
طباعة
هيثم حبيب
 
Advertisements

نجح مجلس إدارة نبروه برئاسة أحمد المسيرى فى ضم المهاجم محمد السقا مهاجم فاركو والحمام ودمنهور والتعدين و دكرنس و دبا العمانى السابق.



السقا كان قريبا من الإنتقال لبنى عبيد ولكن لبعض الخلافات فى بنود التعاقد قرر تغيير وجهته والإنضمام لنبروه تحت قيادة عبداللطيف الدومانى والذى سبق له تدريبه حينما كان مديرا فنيا لدكرنس بالقسم الثانى.



وقع اللاعب على عقود إنتقاله لموسمين قادمين لفريق نبروه والذى ينافس بالقسم الثالث الموسم المقبل.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا