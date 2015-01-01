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صفقة تبادلية نارية بين الأهلي وبيراميدز

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:39 ص
صفقة تبادلية نارية بين الأهلي وبيراميدز
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عمرو مصطفي
 
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حدد مسؤولو نادي بيراميدز شروط الاستغناء عن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.


وطلب نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحي جوكر النادي الأهلي مقابل انتقال أفشة ورجب بكار ثنائي الفريق إلى القلعة الحمراء مع دفع مقابل مادي بسيط لإنهاء الصفقة.


ووقع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم في انتظار تفعيل التعاقد بعد اتفاق الناديين على الصفقة رسمياً.

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