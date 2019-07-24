"الدسوقي": ثورة 23 يوليو حققت كل أهدافها التي أعلنت عنها
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:52 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، إن تحقيق العدالة الاجتماعية والتعليم المجاني والتعيين في الوظائف، من أهم أهداف ثورة 23 يوليو عام 1952.
وأضاف "الدسوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بعد الثورة تم تعيين 9 آلاف من خريجين الجامعات والمعاهد، لافتا إلى أن ثورة 1952 حققت أهدافها الـ6 التي أعلنتها، ومنها العدالة الاجتماعية وبناء جيش قوي.
وتابع أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، أنه من ضمن إنجازات حكومة الوفد قبل الثورة كان التعليم المجاني في المرحلة الابتدائية فقط، وكانت مجانية جزئية.
وأضاف "الدسوقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بعد الثورة تم تعيين 9 آلاف من خريجين الجامعات والمعاهد، لافتا إلى أن ثورة 1952 حققت أهدافها الـ6 التي أعلنتها، ومنها العدالة الاجتماعية وبناء جيش قوي.
وتابع أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان، أنه من ضمن إنجازات حكومة الوفد قبل الثورة كان التعليم المجاني في المرحلة الابتدائية فقط، وكانت مجانية جزئية.
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