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عاجل - كارثة في ريال مدريد.. إصابة خطيرة لنجم الملكي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:46 ص
عاجل - كارثة في ريال مدريد.. إصابة خطيرة لنجم الملكي
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مني العوضي
 
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تلقت جماهير نادي ريال مدريد صدمة قوية بعدما تعرض ماركو أسينسيو للإصابة خلال مشاركته أمام آرسنال بالمباراة التي تجمع الفريقين صباح اليوم الأربعاء بالكأس الدولية للأبطال.


وشارك أسينسيو في الدقيقة 46 بدلاً من كريم بنزيما وسجل هدفاً للنادي الملكي عند الدقيقة 59.


وتعرض أسينسيو للإصابة وخرج عند الدقيقة 65 ليحل مكانه فينسيوس جونيور، والنتيجة في هذا التوقيت 2-2.


وقالت إذاعة "أوندا سيرو" أن ماركو أسينسيو غادر أرضية الملعب بسبب الإصابة، وتبدو بأنها إصابة خطيرة على مستوى الركبة.


وأشار الراديو الإسباني أن هناك قلق كبير من قبل الطاقم الفني للفريق، والجميع هناك بانتظار تشخيص حالة اللاعب بعد نهاية المباراة.

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